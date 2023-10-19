Работу Олимпийского совета Тюменской области заметили на федеральном уровне

В Уфе на Всероссийском форуме Олимпийских Советов награду вручили региональной общественной организации "Олимпийский Совет Тюменской области". Коллектив Совета под руководством президента Луизы Носковой поблагодарили за активную работу в развитии Олимпийского движения в Уральском федеральном округе.

- Каждый год подводят итоги работы, оценивают уровень работы всех советов, организаций, выявляют лучших из лучших. В частности, оценивают процент участников в олимпийских и всероссийских соревнованиях. На Совете мы обсудили дальнейшие планы, касающиеся олимпийского движения, - рассказала заместитель президента РОО "Олимпийского Совета Тюменской области" Надежда Овчинникова.

На мероприятии присутствовали руководители Олимпийских Советов - члены ОКР из более чем 80 субъектов РФ, включая регионы, которые недавно по решению Исполкома официально стали членами ОКР. Вместе с Олимпийским советом Тюменской области, в состав которого входят президент областного совета Луиза Носкова, ее заместитель Надежда Овчинникова, партнеры, лучшие участники Олимпийских игр и просто выдающиеся спортсмены области, они обсудили целый ряд фундаментальных вопросов, направленных на развитие спорта в России.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в ходе церемонии награждения подчеркнул: "Уверен, у нас есть все необходимое для совместной эффективной работы. А самое главное - есть мощный человеческий потенциал, сильная команда профессионалов спортивной отрасли и уникальное экспертное сообщество, способное решать масштабные задачи любой сложности. Сейчас наша цель совместно с Олимпийскими Советами - выстроить эффективное взаимодействие, не стоять на месте, делать все необходимое для развития российского спорта и Олимпийского движения в нашей стране".