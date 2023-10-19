За подготовкой ко Всероссийской спартакиаде-2024 можно следить в соцсетях

До старта главного спортивного события года – Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, остается меньше четырех месяцев.

Спартакиада пройдёт с 9 по 18 февраля в нескольких регионах России и повторит программу XXV Олимпийских зимних Игр 2026 года в Италии. С амую актуальную информацию о ней теперь можно найти на официальных ресурсах спартакиады, в группах ВКонтакте и Telegram.

Спортсмены из всех субъектов Российской Федерации поборются за награды в 14 олимпийских зимних видах спорта. Это биатлон, бобслей (включая скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (включая шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Всего будет разыграно 108 комплектов наград в 14 олимпийских зимних видах спорта.

Игры пройдут в пяти субъектах: Краснодарском и Красноярском крае, Свердловской, Челябинской областях. Тюменская область в рамках спартакиады примет турнир по лыжным гонкам. Ожидается, что на старт выйдут порядка 500 сильнейших лыжников со всех уголков страны.

Соревнования в нашем регионе состоятся на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Спортивное соперничество на соревнованиях будет вестись как в личном и командном, так и в общекомандном зачете. Яркие события предстоящего состязания подарят болельщикам массу эмоций, атлетам – высококлассный соревновательный процесс, а истории спорта страны – еще один важный виток развития.

Символично, что Спартакиада-2024 пройдет в год празднования десятилетия Олимпийских игр в Сочи.