В Тюмени за высокие достижения в спорте наградили волейболистов и футболистов

В департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области состоялся торжественный прием волейбольной и футбольной команд региона.

Благодарственные письма от правительства региона за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Тюменской области и в связи с победой волейбольной команды "Тюмень" в Российской Высшей лиге "А" по волейболу спортивного сезона 2022-2023 гг. получили спортсмены, наставники и сотрудники волейбольного клуба "Тюмень".

Также за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе и в связи с победой футбольной команды "Тюмень" в первенстве России во Второй лиге сезона 2022-2023 гг. поощрены спортсмены и сотрудники АНО "Футбол-Хоккей".

С приветственным словом к спортсменам обратился директор департамента Евгений Хромин:

- Выполняя поручение губернатора Тюменской области Александра Моора, поздравляю вас с блестящими выступлениями и победами прошлого сезона. Вы значительно приумножили славу нашего спортивного региона и дали нам замечательные поводы для радости и гордости! Мы благодарим вас от лица всего спортивного сообщества, от жителей Тюменской области, которые поддерживали вас, переживали, болели. Ваши победы предопределили изменения в планах. Ведь для дальнейшего развития очень важно создать для спортсменов условия. Именно поэтому вместо капитального ремонта в СК "Здоровье" пройдет реконструкция, а на стадионе "Геолог" будет произведена замена покрытия футбольного поля.

Напомним, волейбол и футбол традиционно являются одними из самых популярных видов спорта. В Тюменской области волейболом занимаются более 47 тысяч жителей, футболом - более 40 тысяч человек, и количество поклонников в регионе только увеличивается.