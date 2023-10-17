Бильярдисты со всей страны встретятся на чемпионате в Тюмени

С 20 по 25 октября в Тюмени пройдет чемпионат России по бильярдному спорту в дисциплинах "Снукер 1 красный" и "Снукер 15 красных". Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже.

К столам выйдут 60 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Екатеринбурга, Севастополя, Иркутска, Тюмени, Сургута и Нового Уренгоя. Из них 43 – мужчины и 17 – женщины.

"Соревнования проводятся для взрослых спортсменов, иногда мы допускаем и юных бильярдистов, способных показать достойную игру. В этот раз на чемпионате выступит очень хороший игрок из Нового Уренгоя – Артем Истомин. Ему совсем недавно исполнилось 14 лет. Также продемонстрируют свои навыки Елизавета Яговкина и Анна Андреева – девушкам стабильно удается добиваться неплохих результатов на первенствах страны и других стартах", - отметил главный судья соревнований Вадим Кривда.