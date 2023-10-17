Кайзер на конференции "Баскетбольный бизнес России" расказал о развитии тюменского спорта

В Екатеринбурге завершилась VII Ежегодная конференция "Баскетбольный бизнес России" - "Экспо Баскет 2023". Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области на конференции представил замдиректора Андрей Кайзер.

Программа конференции охватила все важнейшие направления индустрии, от строительства спортивных объектов до маркетинговых коммуникаций. Участие в мероприятии приняли более 300 экспертов отрасли. Своим опытом поделились ведущие спортивные менеджеры, тренеры, организаторы соревнований и тренировочных лагерей, маркетологи и спонсоры. Особым блоком конференции стала панельная дискуссия с участием представителей Министерства спорта России и руководителей оргкомитетов крупнейших соревнований.

Особое внимание участники уделили проблемам развития баскетбола в регионах.

"В Тюменской области баскетбол занимает третье место по вовлеченности населения, уступая лишь волейболу и футболу. Сегодня им занимается чуть более 26000 жителей. В регионе есть детские команды, участвующие в первенстве России, студенческие команды, которые играют в топ-лиге. В областном центре при поддержке партнеров был построен современнейший центр уличного баскетбола, который пользуется популярностью, там проводятся мастер-классы и состязания. На конференции рассказал об опыте нашего региона, какие ставим перед собой задачи, и посмотрел, как обстоят дела у коллег. Кроме того, осмотрел спортивные объекты в Свердловской области", - сообщил Кайзер.

Отдельной темой стала грантовая поддержка баскетбольных проектов. Также эксперты обсудили специфику инвестиций в баскетбол, развитие баскетбольной инфраструктуры в регионах, кадровый потенциал отрасли, взаимодействие бизнеса и государства.