Олимпийский чемпион поведет в Тюмени мастер-класс по греко-римской борьбе

Жители и гости Тюмени смогут побывать на мастер-классе по греко-римской борьбе от двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова. Он пройдет 18 октября в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, д. 49а) состоится мастер-класс знаменитого борца греко-римского стиля заслуженного мас

Мастер-класс пройдет для жителей и гостей областной столицы, а их будет немало – на следующий день в Тюмени стартуют крупные всероссийские соревнования по греко-римской борьбе. На встрече Роман проведет общую тренировку, а также поделится личным опытом и продемонстрирует личные приемы. На протяжении всего мастер-класса спарринг-партнером Романа будет один из ведущих спортсменов России, чемпион мира, многократный чемпион Европы и тюменский борец Сергей Кутузов.

После завершения занятия ребята смогут сделать памятное фото со спортсменом и взять автограф.