Тюменские бодибилдеры стали серебряными призерами чемпионата Урала и Сибири

В Екатеринбурге прошел "Чемпионат Урала и Сибири-2023" по бодибилдингу. Участие в нем приняли более 300 спортсменов из 24 регионов России, а также Казахстана. Сборная команда Тюменской области заняла второе место в командном первенстве.

По итогам турнира тюменцы также стали победителями и призерами в личных зачетах. Так, абсолютной чемпионкой в категории "Бодифитнес" стала Анастасия Очкина.

В номинации "Фитнес-бикини-мастера 40+" победила Юлия Дрогалева.

Рафаэль Хакимов стал чемпионом Урала и Сибири в "Классическом бодибилдинге (ростом 175+ см)", абсолютным победителем в "Классическом бодибилдинге" и серебряным призером номинации "Атлетик".

Также в категории "Атлетик" золотую медаль завоевал Антон Орлов. Кроме того, он занял второе место в "Бодибилдинге 85 кг".

Ксения Тренкина взяла бронзу в номинации "Бодифитнес (ростом 163+ см)".

Председатель федерации бодибилдинга Тюменской области Наталья Проскурякова: