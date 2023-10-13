Тюменские бодибилдеры стали серебряными призерами чемпионата Урала и Сибири

В Екатеринбурге прошел "Чемпионат Урала и Сибири-2023" по бодибилдингу. Участие в нем приняли более 300 спортсменов из 24 регионов России, а также Казахстана. Сборная команда Тюменской области заняла второе место в командном первенстве.
По итогам турнира тюменцы также стали победителями и призерами в личных зачетах. Так, абсолютной чемпионкой в категории "Бодифитнес" стала Анастасия Очкина.
В номинации "Фитнес-бикини-мастера 40+" победила Юлия Дрогалева.
Рафаэль Хакимов стал чемпионом Урала и Сибири в "Классическом бодибилдинге (ростом 175+ см)", абсолютным победителем в "Классическом бодибилдинге" и серебряным призером номинации "Атлетик".
Также в категории "Атлетик" золотую медаль завоевал Антон Орлов. Кроме того, он занял второе место в "Бодибилдинге 85 кг".
Ксения Тренкина взяла бронзу в номинации "Бодифитнес (ростом 163+ см)".
Председатель федерации бодибилдинга Тюменской области Наталья Проскурякова:
Мы очень горды за команду нашей области! Следующими масштабными состязаниями станет чемпионат страны по бодибилдингу и фитнесу, который пройдет в Ульяновске с 12 по 15 октября. Туда съедутся лучшие спортсмены из семидесяти регионов России и других стран.
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