Тюменские скейтбордисты и самокатчики стали лучшими на местных турнирах

В Тюмени состоялся Кубок Тюменской области по скейтбордингу и соревнования по самокатам. В них приняли участие более 50 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Сургута, Екатеринбурга, Челябинска и Каменска-Уральска. Тюменцы заняли не только первые места, но и призовые.

"Впервые в истории Тюменской области проходят подобные соревнования по скейтбордингу в дисциплине "парк". Скейт-парк состоит из стрит-зоны - это те элементы, которые имитируют городскую среду. Раньше спортсмены катались по всему городу, где придется. Поэтому мы создали специализированную площадку для удобства как новичкам, так и профессионалам", - рассказал замедиректора по физкультурно-спортивной работе ГАУ ТО "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" Алексей Козлов.



Победителей и призеров определяли в мужских и женских зачетах без ограничений по возрасту.

По итогам соревнований по скейтбордингу среди мужчин первое место завоевал Савватий Прутов, второе - Давид Алымкулов, третье - Андрей Пономарев. Все они из Тюмени.

Также определили лучших трюкачей в стрит-зоне. Ими стали Савватий Прутов и Андрей Пономарев.

Среди девушек-скейтбордистов первой стала Злата Козлова из Тюмени, на втором месте расположилась Софья Колыхалова из Сургута, а на третьем - Мария Ялина из Екатеринбурга.

По итогам соревнований по самокатам первое место у Андрея Богданова, второе - у Ивана Важенина, а третье - у Валентина Табатчикова. Все они из Тюмени.

Глава города Руслан Кухарук: