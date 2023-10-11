Тюменские скейтбордисты и самокатчики стали лучшими на местных турнирах

В Тюмени состоялся Кубок Тюменской области по скейтбордингу и соревнования по самокатам. В них приняли участие более 50 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Сургута, Екатеринбурга, Челябинска и Каменска-Уральска. Тюменцы заняли не только первые места, но и призовые.
"Впервые в истории Тюменской области проходят подобные соревнования по скейтбордингу в дисциплине "парк". Скейт-парк состоит из стрит-зоны - это те элементы, которые имитируют городскую среду. Раньше спортсмены катались по всему городу, где придется. Поэтому мы создали специализированную площадку для удобства как новичкам, так и профессионалам", - рассказал замедиректора по физкультурно-спортивной работе ГАУ ТО "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" Алексей Козлов.
Победителей и призеров определяли в мужских и женских зачетах без ограничений по возрасту.
По итогам соревнований по скейтбордингу среди мужчин первое место завоевал Савватий Прутов, второе - Давид Алымкулов, третье - Андрей Пономарев. Все они из Тюмени.
Также определили лучших трюкачей в стрит-зоне. Ими стали Савватий Прутов и Андрей Пономарев.
Среди девушек-скейтбордистов первой стала Злата Козлова из Тюмени, на втором месте расположилась Софья Колыхалова из Сургута, а на третьем - Мария Ялина из Екатеринбурга.
По итогам соревнований по самокатам первое место у Андрея Богданова, второе - у Ивана Важенина, а третье - у Валентина Табатчикова. Все они из Тюмени.
Глава города Руслан Кухарук:
Уверен, что парк и впредь будет местом притяжения молодежи! Проект разрабатывался совместно с федерацией скейтбординга Тюменской области, а предложения принимали от любителей и профессиональных спортсменов. Ребята хотели именно такой боул. Чтобы сделать его комфортным для катания, строители затирали все изогнутые формы вручную, что придало гладкость каждому элементу. Усилия оправдались! На открытии я поблагодарил заместителя директора по физкультурно-спортивной работе Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" за то, что он сделал, чтобы в Тюмени появился лучший скейт-парк УрФО.
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