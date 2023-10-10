В Тюменской области назвали лучших по внедрению комплекса ГТО

В августе Минспорт России объявил о проведении Всероссийского конкурса "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийског физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". В отборочном региональном этапе конкурса приняли участие девять образовательных учреждений.

Победителем регионального этапа признан коллектив детско-юношеской спортшколы "Фортуна" Аромашевского района, руководитель центра тестирования ГТО - Татьяна Шмелёва.

Второе место у работников спортшколы № 2 Тюменского района, руководитель центра тестирования ГТО - Денис Яцентый.

Третье место заняла команда Заводоуковского городского округа "Центр физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства-Ритм", руководитель центра тестирования ГТО - Ирина Шулятьева.

Конкурсные материалы оценивались по 13 критериям. Среди них численность и состав работников, обеспечивающих реализацию комплекса ГТО, наличие и доступность спортивных объектов, формы и методы работы по подготовке населения, пропаганда и популяризация комплекса ГТО, доля граждан, принявших участие и выполнивших нормативы комплекса ГТО на знак отличия, место в региональном рейтинге ГТО и другие критерии.

Защищать честь Тюменской области на всероссийском этапе конкурса в ноябре будет аромашевская "Фортуна".