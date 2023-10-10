Тюменская дзюдоистка стала чемпионкой Кубка Азии

Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин в казахстанском городе Актау собрал 217 борцов из десяти стран. В их рядах выступила и представительница Тюмени.

Спортсменка Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" Любовь Орлова завоевала золотую медаль в весовой категории до 78 кг. Девушке удалось одержать победы над двумя представительницами Казахстана и спортсменкой из Китая.

"На данные старты мы ехали с целью получить международный опыт, так как в последний раз Любовь боролась на подобных соревнованиях 2 года назад на первенстве мира в Италии. У Любови в весовой категории были спортсменки, с которыми она уже встречалась на соревнованиях. В целом все прошло успешно. Организация турнира была на высоте, атмосфера также была хорошая. Нас, спортсменов из России, отлично приняли", - отметил тренер Алексей Кочетов.