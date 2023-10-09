Юная скейтбордистка из Тюмени заняла второе место на чемпионате России

Чемпионат России по скетйбордингу в дисциплинах "улица" и "парк" проходил в Кисловодск, сборная Тюменской области на нем показала высокие результаты. Так, юная тюменка Рада Терещенко завоевала второе место в дисциплине "Улица" среди женщин. А Павел Третьяков занял четвертое среди мужчин в той же дисциплине.

У тринадцатилетней спортсменки Рады это уже не первое успешное выступление. В прошлом году она также вошла в число призеров в чемпионате страны, а на Всероссийской спартакиаде летних видов спорта Рада заняла четвертое место.

Рада Терещенко:

Хотелось бы занять первое место, но я все равно горжусь собой! Главное не только результат, но и удовольствие от процесса - от катания и атмосферы соревнований. Самое волнительное - это подготовка, преодоление страха, но, как сказал мой тренер, я хорошо справилась. Очень много поддержки и поздравлений, от этого мне было невероятно приятно!

Соревнования по скейтбордингу проходят без возрастных ограничений. Всего в турнире приняли участие более 60 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Московской, Челябинской, Новосибирской, Ленинградской и Самарской областей, а также из Красноярского, Краснодарского краев и Татарстана. Тюмень представили три спортсмена во главе с тренером Андреем Мельниковым.

В воскресенье тюменскую команду встретили с поздравлениями родители и друзья. Кроме того, поздравить наших ребят приехали заместитель директора по физкультурно-спортивной работе ГАУ ТО "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" Алексей Козлов и начальник управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Александр Шатохин.