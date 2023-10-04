Всероссийские соревнования по баскетбболу среди лучших баскетболистов с ОВЗ пройдут в Тюмени

Всероссийский турнир по баскетболу на колясках пройдет в Тюмени с 6 по 8 октября на базе спортивного комплекса "Строймаш" пройдет, начало игр - в 9:00. В соревнованиях участвуют представители лучших российских и республиканских баскетбольных клубов. Это клуб "Шанс" Тюменской области, "БасКИ" - ЦОП им. Кондрашина" Санкт-Петербурга, "Донбасс" Донецкой Народной Республики, "Фалькон-МБА" Москвы, "Легион-Югра" ХМАО-Югры и "Крылья Барса" Республики Татарстан.

Спортсмены посоревнуются в номинациях "Лучший игрок", "Лучший центровой", "Лучший защитник", "Лучший разыгрывающий" и "Лучший нападающий".

Председатель Тюменской областной организации инвалидов Евгений Кравченко:

Всероссийский турнир по баскетболу на колясках - один из значимых социальных проектов ВОИ. Это событие, которое ждут все регионы. В тюменском турнире впервые примет участие донецкая команда "Донбасс", чему я искренне рад. Баскетбол на колясках объединяет многих спортсменов со всех уголков страны. Наша спортивная семья год от года становится все больше. Конечно, мы верим в успех наших спортсменов команды "Шанс". Сейчас они готовятся к учебно-тренировочным сборам, которые пройдут с 23 по 30 сентября в "Олимпийской Ребячке".

Всероссийский турнир по баскетболу на колясках проводится по инициативе Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Организаторами также выступают Тюменская областная организация ВОИ, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, федерации баскетбола Тюменской области, федерации спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области и спортивной школы "Прибой" города Тюмени.