Тюмень признали самым бегающим городом

Фото из архива https://t.me/tmndom

Тюмень заняла первое место в конкурсе "Добавь энергии родному городу", организованному между городами – участниками программы "Пять шагов для городов". Благодаря жителям Тюмень стала "самым бегающим" городом в своей категории, сообщает горадминистрация.

Мероприятие проходило 2 и 3 сентября. В онлайн-забеге приняли участие 11 тысяч жителей городов из программы ВЭБ.РФ "Пять шагов для городов". Они преодолели дистанцию в 3 км и зафиксировали результаты в мини-приложении "Бег" ВКонтакте.

"Поздравляем активных горожан с общей победой! Добавим, что при благоустройстве городских пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" в Тюмени обязательно прорабатывается вопрос организации досуга для любителей активного отдыха. Для любителей пробежек обустраиваются удобные беговые и пешеходные трассы, для велосипедистов выделяются специальные полосы, для ценителей направления воркаут устанавливаются турники", - отмечается в сообщении.