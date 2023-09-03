В сентябре ФК "Тюмень" сыграет 2 домашних матча

ФК "Тюмень" проведет четыре матча в сентябре в рамках МЕЛБЕТ-Первой лиги. Ближайший состоится на стадионе "Геолог" в понедельник.

Сейчас клуб на третьем месте в турнирной таблице. Команда одержала четыре победы, одну игру закончила ничьей (с нулевым счетом), также было два поражения. На данный момент "Тюмень" заработала 13 очков.

Первый домашний соперник сентября - "Арсенал" из Тулы. Этот клуб на 15 месте из 18-ти возможных, с семью очками. Поединок 4 сентября начнется в 19 часов, продажа билетов открыта и на восточную, и на западную трибуны.

17 сентября "Тюмень" будет встречать "Родину" из Москвы. Представители столицы пока занимают 11 строку в турнирной таблице.

Нашей команде предстоит и две выездные игры. Клуб отправится во Владикавказ, чтобы 10 сентября встретиться с "Аланией". Соперник, набравший 16 очков, сейчас является лидером таблицы. В последнем туре он вытеснил на второе место "Акрон" из Тольятти, который проиграл "Тюмени" 27 августа.

Четвертый матч сезона состоится в Краснодаре с "Кубанью", сейчас клуб в аутсайдерах. Данный поединок назначен на 23 сентября, сообщает Вслух.ру.