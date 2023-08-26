ФК "Тюмень" сыграет с командой "Акрон" из Тольятти

27 августа в Тольятти ФК "Тюмень" сыграет с местным "Акроном" - лидером турнирной таблицы МАЛБЕТ-Первой лиги. Соперник закрепился на первом месте, набрав в шести турах 13 очков. Представители Самарской области одержали четыре победы, допустили один проигрыш и одну ничью.

ФК "Тюмень" сейчас на пятой строке с 10 баллами. Наши футболисты праздновали три победы, дважды проиграли и последний матч, неделю назад, закончили вничью. Точнее в домашнем поединке с "Динамо" из Махачкалы не было забито ни одного гола — 0:0. При этом лучший индекс полезных действий, по данным статистической платформы Rustat, был у Ивана Маркелова (272), который сделал 77 точных передач.

В сентябре "Тюмень" на выезде сыграет с другим лидером таблицы - "Аланией" из Владикавказа. Клуб, занимающий вторую строку, ждет наших ребят 10-го числа. Еще один выездной матч запланирован на 23 сентября с "Кубанью" в Краснодаре.

Домашние игры состоятся 4 и 17 сентября. Через неделю "Тюмень" встретит тульский "Арсенал", затем - "Родину" из Москвы.

До 25 ноября "Тюмень" сыграет 20 матчей. После зимнего перерыва команда выйдет на поле 3 марта и проведет еще 14 поединков сезона, сообщает Вслух.ру.