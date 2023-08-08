Четыре медали завоевали тюменцы на соревнованиях по триатлон-спринту в Челябинской области

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Челябинской области в посёлке Тургояк завершились Всероссийские соревнования и Первенство России по триатлону в дисциплине "триатлон-спринт". Тюменские спортсмены несмотря на некоторые трудности выступили весьма достойно, выиграв в общей сложности 4 медали.

В рамках Всероссийских соревнований в возрастной категории 15-17 лет среди юношей тюменцы завоевали сразу два призовых места. Лучшим стал Илья Золотов, второе место на счету Павла Фёдорова. Оба триатлета являются обучающимися Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд (ЦПРС и ССК).

В этой же возрастной категории среди девушек серебряную медаль завоевала Софья Агафонова, также представляющая ЦПСР и ССК. Спортсменка вышла из транзитной зоны с большим преимуществом, но из-за поломки велосипеда уступила первое место коллеге по команде, тюменке Марии Буренко.

В рамках Первенства России среди юниоров воспитанник ЦПСР и ССК Никита Вага финишировал с пятым результатом, а Валерий Федотов, получив травму на велоэтапе, не смог закончить гонку в своём темпе, но нашёл в себе силы и завершил дистанцию без схода.