Стал известен график матчей ФК "Тюмень" до конца лета

ФК "Тюмень" с победы стартовал в сезоне Мелбет-Первой лиги. В домашнем матче наш клуб одолел "Химки" из Подмосковья со счетом 3:1.

"Была борьба и большое желание победить. Мы давно не выступали в Первой лиге (с 2019 года — авт.), поэтому красота футбола отошла на второй план. Главное — результат. Мы его добились", - рассказал главный тренер "Тюмени" Игорь Меньщиков.

До конца лета тюменцы проведут три выездных и три домашних матча.

30 июля "Тюмень" будет встречать "Енисей" из Красноярска, 6 августа - "Ленинградец" из Ленинградской области, 20 августа - "Динамо" из Махачкалы. Кстати, с последними двумя командами наши футболисты сыграют впервые в истории клуба.

После выезда в Хабаровск в это воскресенье клуб сыграет с "КАМАЗом", игра состоится 13 августа в Набережных Челнах (Татарстан). 27 августа пройдет матч в Тольятти (Самарская область) с местным "Акроном", который сейчас тоже находится в числе лидеров, сообщает Вслух.ру.