Более пятидесяти команд примут участие в тюменском турнире по баскетболу Лиги дворового спорта

В Тюмени проходит третий тур баскетбольного турнира 3 на 3 в рамках проекта "Лига дворового спорта". В соревнованиях участвуют 54 команды. В выходные матчи впервые проходили на новой для проекта площадке – у Центра дзюдо.

– Это будет основная площадка баскетбольного направления, – рассказал руководитель проекта Егор Южаков. – Периодически будем возвращаться к локации, на которой играли раньше. Это спортивное пространство имеет свою определенную и подходящую для баскетбольного движения атмосферу.

В третьем туре после перерыва в один тур на первую строчку вернулась команда Nord. В конце игры баскетболисты оказались на один бросок удачливее оппонентов и в результате одержали победу со счетом 11-10. В женской лиге также новый победитель − команда "Бендо".

- При такой конкуренции сама по себе победа – уже достижение, тем более, что круг соперников и претендентов на победу расширяется, прибывают сильные команды, − поделился впечатлениями капитан победителей Ярослав Черепнев. − Главное для нас сейчас – разобраться с планами на осень, чтобы в решающем финальном туре в нашем составе были все сильнейшие игроки.

В июле и августе соревнования по баскетболу будут проходить в рамках проекта каждые выходные, сообщила "Тюменская область сегодня".