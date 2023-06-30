Двух югорских вратарей выбрали на драфте НХЛ

12:58 30 июня 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сибирская хоккейная школа может гордиться - сразу два вратаря команды МХЛ "Мамонты Югры" выбраны на драфте Национальной хоккейной лиги.

 Егор Заврагин задрафтован в третьем раунде "Филадельфией", а Евгений Волохин выбран "Монреалем" в пятом.

 Оба югорских голкипера 2005 года рождения и за "взрослую" команду ХК  "Югры" толком не выступали.

Напомним, что драфт - это система закрепления за клубами прав на игроков. Сами игроки могут никогда не оказаться в этом клубе - например, будут играть в России или в Европе. Так что в этом сезоне тюменские болельщики смогут насладиться игрой будущих звезд НХЛ - "Мамонты Югры" играют в МХЛ вместе с "Тюменским легионом".

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2023