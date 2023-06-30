Двух югорских вратарей выбрали на драфте НХЛ

Сибирская хоккейная школа может гордиться - сразу два вратаря команды МХЛ "Мамонты Югры" выбраны на драфте Национальной хоккейной лиги.

Егор Заврагин задрафтован в третьем раунде "Филадельфией", а Евгений Волохин выбран "Монреалем" в пятом.

Оба югорских голкипера 2005 года рождения и за "взрослую" команду ХК "Югры" толком не выступали.

Напомним, что драфт - это система закрепления за клубами прав на игроков. Сами игроки могут никогда не оказаться в этом клубе - например, будут играть в России или в Европе. Так что в этом сезоне тюменские болельщики смогут насладиться игрой будущих звезд НХЛ - "Мамонты Югры" играют в МХЛ вместе с "Тюменским легионом".