Семейные команды из Тюменской области разыграют путевку на фестиваль ГТО

Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд состоится в Тюмени. 23 июня в 15:00 команды приступят к выполнению норматива комплекса ВФСК ГТО "плавание" (ул. Луначарского,2, корп.5, СОЦ "Зодчий"). 24 июня в 10:00 семейные коллективы продолжат состязания в Легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12).

В фестивале примет участие 21 спортивная семья из муниципалитетов Тюменской области. В составе каждой команды папа, мама, ребенок от 8 до 11 лет, дедушка или бабушка.

Судьям предстоит определить сильнейшие коллективы. Каждый участник фестиваля выполнит нормативы по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, подтягиванию для мужской половины семьи, отжиманию для женской, а также наклоне вперед, поднимании туловища, прыжке вперед и в беге на короткую дистанцию.

Семейная команда, победившая в областном фестивале, представит Тюменскую область на всероссийском этапе, который пройдет с 23 по 28 августа 2023 года в Санкт-Петербурге.

В прошлом году победители регионального этапа - семья Васильевых, на всероссийском этапе в Калининграде заняли 11 место.