Тюменских футболистов ждут изменения

Футболисты основных составов сейчас находятся в отпуске: ФК "Тюмень" вернется на поле 18 июня, МФК "Тюмень" отдохнет до 24 июля.

ФК "Тюмень" попрощался с ФНЛ-2 и в новом сезоне наконец-то вернется в первую лигу. В эти выходные определятся все соперники в футбольной национальной лиге.

Наш клуб продолжит выступать под руководством Игоря Меньщикова, который привел к золотым медалям и долгожданному переходу. Уже известно, что контракты продлили капитан Александр Коротаев, а также Михаил Петров, Илья Порохов и Павел Шадрин. Ведутся переговоры с другими футболистами, которые усилят состав.

МФК "Тюмень" остается в Суперлиге по мини-футболу, но с нового сезона клуб будет выступать с новым главным тренером — Денисом Абышевым. Легендарный в прошлом футзалист, отыгравший в своё время в составе "Тюмени" 15 лет в российской суперлиге, до этого момента был помощником других наставников. С Абышевым подписан контракт на один год, сообщает Вслух.ру.