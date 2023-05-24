У тюменцев есть шанс получить награду от Минспорта за свои инициативы

Стартовал Всероссийский конкурс среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере физической культуры и массового спорта. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 19 июня.

Конкурс проводится Минспорта РФ для продвижения федерального проекта "Спорт - норма жизни", и приурочен к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физкультуры. Наиболее интересные муниципальные практики будут представлены на площадках Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава".

Призеры будут определены в двух номинациях: лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры и массового спорта и лучший муниципальный госпаблик по освещению мероприятий физической культуры и спорта. В первой будут оцениваться механики и форматы работы с населением по вовлечению в занятия физической культурой и спортом, во второй – освещение мероприятий в социальной сети ВКонтакте.

Конкурсанты могут рассказать о своих практиках, направленных на продвижение массового спорта. Например, о строительстве дворовых футбольных полей и хоккейных кортов, бесплатном предоставлении тренировок для желающих, проведении спартакиад или соревнований, вовлечении в занятия спортом детей и пенсионеров и многом другом.

Принять участие в конкурсе могут муниципальные образования до 50 тыс. чел., от 50 до 100 тыс. чел. и свыше 100 тыс. чел.