МФК "Тюмень" продолжил серию плей-офф с "Норильским никелем" дома

Продолжается серия ¼ плей-офф Суперлиги по футзалу. МФК "Тюмень" и "Норильский никель" борются за выход в полуфинал. Команда, получившая три победы, выйдет в следующий тур.



Четверть финалисты встретятся в СК "Центральном" 30 апреля и 1 мая в 13:00. Болельщики смогут посмотреть поединки в прямом эфире телеканала "Твоя Тюмень", включайте 22 кнопку кабельных операторов за 20 минут до начала, сообщает Вслух.ру.

"Две игры были на равных. Все команды бились до конца. Единственная разница, что в первом матче мы, проигрывая 2:5, смогли собраться и переломить ход встречи, а во втором нам не повезло, - прокомментировал пресс-службе игрок "Тюмени" Вилела.