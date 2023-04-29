Пермяки сыграют с ФК "Тюмень" в последнем туре первого этапа первенства России

На стадионе "Звезда" в Перми сегодня сойдутся лидеры четвертой группы ФНЛ-2. Лидер турнирной таблицы ФК "Тюмень" сыграет с клубом "Амкар-Пермь", который располагается на второй строке. Это заключительный, 22-й тур, первого этапа Первенства России.



За 21 официальный матч футболисты "Тюмени" заработали 46 очков. Они победили в 13 матчах, проиграли в 1, се7 закончили вничью. У пермского клуба 42 заработанных очка.



Тюменцы с пермяками провели самый первый матч сезона. 24 июля на поле "Геолога" наша команда всухую одолела гостей со счетом 4:0. В 22 туре также сойдутся "Урал-2" и "Химик-Август", "Зенит-Ижевск" и "Торпедо-Миасс", "Динамо-Барнаул" и "Оренбург-2", "Иртыш" и "Носта", "Челябинск" и "Новосибирск".



по итогам заключительного тура команды будут распределены по местам и поделены на две шестерки, в рамках которых продолжится борьба. Клубам предстоит провести пять матчей с 7 мая по 4 июня, пояснил Вслху.ру.