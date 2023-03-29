Тюменские дзюдоисты привезли 5 медалей со всероссийских соревнований

На татами Омска боролись 149 спортсменов из 24 субъектов Российской Федерации. Их собрали XXVII Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева и мастера спорта СССР, полковника милиции Николая Анохина,

Представители Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" завоевали на турнире 5 медалей. Чемпионами стали Агададаш Самедов (до 60 кг, Н.Ожегин, И.Чащин, Э.Котов), Никита Дибрин (св. 100 кг, И.Чащин) и Алена Володченко (до 57 кг, В.Иващенко).

Второе место заняла Анжелика Таратунина (до 78 кг, Б.Кутырев, А,Фаттахов). Третьим стал Иван Хромин (до 81 кг, А.Вуколов).

"Мы показали достойный результат. По составу участников омский турнир был весьма представительным. Конкуренция у ребят была достойная " – прокомментировал выступление тренер Центра "Тюмень-дзюдо" Виктор Иващенко.