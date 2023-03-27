Тюменские лыжники выиграли 9 медалей на домашнем чемпионате России

В тюменском центре зимних видов спорта 26 марта завершился чемпионат России по лыжным гонкам. Лучшие лыжники страны за девять соревновательных дней разыграли 12 комплектов наград. На счету хозяев – 9 медалей, 4 из них – золотые.
Каждую гонку на трибунах сопровождали тысячи болельщиков, и спортсмены их не разочаровали. Борьба на каждой дистанции разворачивалась бескомпромиссная.
В первый день в спринте классическим стилем победа осталась за Натальей Непряевой (Архангельская область). На 2 месте – Алена Баранова (Томская область). 3 место завоевала представительница Тюменской области Елизавета Пантрина. Среди мужчин победил Сергей Устюгов (ХМАО-Югра). На втором месте – Александр Терентьев (Архангельская область). На третьем – Александр Большунов (Архангельская область).
В скиатлоне Елизавета Пантрина, представляющая Тюменскую область, завоевала серебро. Золото – у Натальи Непряевой (Архангельская область).
Бронза – у Анастасии Кулешовой (Нижегородская область.
Екатерина Смирнова (Тюменская область) пришла к финишу четвертой. Среди мужчин золото завоевал Александр Большунов (Архангельская область). На втором месте – Сергей Устюгов (ХМАО-Югра). Третьим стал Иван Якимушкин (Тюменская область).
В гонке с раздельного старта на дистанции 10 километров у представительниц Тюменской области сразу 2 медали: первой к финишу пришла Екатерина Смирнова, на третьем месте – Елизавета Пантрина. Алена Пеклецова из Вологодской области стала второй.
Среди мужчин тюменцев в тройке призеров не оказалось. На дистанции 15 км. первым финишировал Александр Большунов (Архангельская область).
На втором месте – Антон Тимашов (Татарстан), на третьем – Алексей Червоткин (Московская область). В шаге от пьедестала остановился тюменский лыжник Иван Якимушкин, а Евгений Белов замкнул шестерку сильнейших.
В командном спринте победа вновь осталась за Тюменской областью – первыми к финишу пришли Смирнова Екатерина и Пантрина Елизавета.
2 место – у команды ХМАО-Югра-1. Перевозчикова Алена, Носкова Екатерина, 3 место – у команды Республика Коми-1. Царева Ольга, Ступак Юлия.
Результаты мужской гонки:
1 место – Архангельская область (Терентьев Александр, Большунов Александр).
2 место – Республика Татарстан-1 (Тимашов Антон, Горбунов Иван).
3 место– Тюменская область-3 (Якимушкин Иван, Белов Евгений).
Команда Тюменской области-1 замкнула десятку сильнейших.
В женской эстафете на первой ступени пьедестала – лыжницы Тюменской области: Грухвина Анна, Жамбалова Алиса, Смирнова Екатерина, Пантрина Елизавета.
Серебро: Республика Татарстан-1. Непряева Дарья, Горбунова Лидия, Суркова Анна, Трошина Виктория.
Бронза – Приволжский ФО . Козекаева Мария, Кулешова Анастасия, Истомина Мария, Никитина Екатерина.
Мужчины по результатам эстафеты добавили еще одно золото в копилку Тюменской области.
1 место – Тюменская область. В составе: Артем Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин.
2 место – Республика Татарстан-1. Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов.
3 место – Республика Коми-1. Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин.
Яркую точку в чемпионате России по лыжным гонкам поставили женский масс-старт на 30 км и мужской масс-старт на 50 км.
Женщины:
1 место – Кулешова Анастасия (Нижегородская область).
2 место – Истомина Мария (Пермский край).
3 место – Прокофьева Анатасия (Москва).
Мужчины:
1 место – Устюгов Сергей (ХМАО-Югра).
2 место – Червоткин Алексей (Москва).
3 место – Большунов Александр (Архангельская область).
Тюменец Евгений Белов финишировал в масс-старте на седьмом месте.
Спортивный сезон у лыжников еще не завершен – их ожидают старты в Апатитах и Мончегорске.
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