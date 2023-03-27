Тюменские лыжники выиграли 9 медалей на домашнем чемпионате России

В тюменском центре зимних видов спорта 26 марта завершился чемпионат России по лыжным гонкам. Лучшие лыжники страны за девять соревновательных дней разыграли 12 комплектов наград. На счету хозяев – 9 медалей, 4 из них – золотые.

Каждую гонку на трибунах сопровождали тысячи болельщиков, и спортсмены их не разочаровали. Борьба на каждой дистанции разворачивалась бескомпромиссная.

В первый день в спринте классическим стилем победа осталась за Натальей Непряевой (Архангельская область). На 2 месте – Алена Баранова (Томская область). 3 место завоевала представительница Тюменской области Елизавета Пантрина. Среди мужчин победил Сергей Устюгов (ХМАО-Югра). На втором месте – Александр Терентьев (Архангельская область). На третьем – Александр Большунов (Архангельская область).

В скиатлоне Елизавета Пантрина, представляющая Тюменскую область, завоевала серебро. Золото – у Натальи Непряевой (Архангельская область).

Бронза – у Анастасии Кулешовой (Нижегородская область.

Екатерина Смирнова (Тюменская область) пришла к финишу четвертой. Среди мужчин золото завоевал Александр Большунов (Архангельская область). На втором месте – Сергей Устюгов (ХМАО-Югра). Третьим стал Иван Якимушкин (Тюменская область).

В гонке с раздельного старта на дистанции 10 километров у представительниц Тюменской области сразу 2 медали: первой к финишу пришла Екатерина Смирнова, на третьем месте – Елизавета Пантрина. Алена Пеклецова из Вологодской области стала второй.

Среди мужчин тюменцев в тройке призеров не оказалось. На дистанции 15 км. первым финишировал Александр Большунов (Архангельская область).

На втором месте – Антон Тимашов (Татарстан), на третьем – Алексей Червоткин (Московская область). В шаге от пьедестала остановился тюменский лыжник Иван Якимушкин, а Евгений Белов замкнул шестерку сильнейших.

В командном спринте победа вновь осталась за Тюменской областью – первыми к финишу пришли Смирнова Екатерина и Пантрина Елизавета.

2 место – у команды ХМАО-Югра-1. Перевозчикова Алена, Носкова Екатерина, 3 место – у команды Республика Коми-1. Царева Ольга, Ступак Юлия.

Результаты мужской гонки:

1 место – Архангельская область (Терентьев Александр, Большунов Александр).

2 место – Республика Татарстан-1 (Тимашов Антон, Горбунов Иван).

3 место– Тюменская область-3 (Якимушкин Иван, Белов Евгений).

Команда Тюменской области-1 замкнула десятку сильнейших.

В женской эстафете на первой ступени пьедестала – лыжницы Тюменской области: Грухвина Анна, Жамбалова Алиса, Смирнова Екатерина, Пантрина Елизавета.

Серебро: Республика Татарстан-1. Непряева Дарья, Горбунова Лидия, Суркова Анна, Трошина Виктория.

Бронза – Приволжский ФО . Козекаева Мария, Кулешова Анастасия, Истомина Мария, Никитина Екатерина.

Мужчины по результатам эстафеты добавили еще одно золото в копилку Тюменской области.

1 место – Тюменская область. В составе: Артем Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин.

2 место – Республика Татарстан-1. Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов.

3 место – Республика Коми-1. Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин.

Яркую точку в чемпионате России по лыжным гонкам поставили женский масс-старт на 30 км и мужской масс-старт на 50 км.

Женщины:

1 место – Кулешова Анастасия (Нижегородская область).

2 место – Истомина Мария (Пермский край).

3 место – Прокофьева Анатасия (Москва).

Мужчины:

1 место – Устюгов Сергей (ХМАО-Югра).

2 место – Червоткин Алексей (Москва).

3 место – Большунов Александр (Архангельская область).

Тюменец Евгений Белов финишировал в масс-старте на седьмом месте.

Спортивный сезон у лыжников еще не завершен – их ожидают старты в Апатитах и Мончегорске.