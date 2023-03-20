Тюменские сноубордисты-юниоры выступят на первенстве России

Впервые в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки" прошли Всероссийские соревнования по сноуборду "Дропнеш джуниор" - ребята 11-17 лет показывали свое мастерство в дисциплине "Биг Эйр" и боролись за путевки на юниорское первенство России.

Одновременно прошло физкультурное мероприятие по сноуборду в дисциплине "Рейл джем" для ребят младше 11 лет, где все желающие смогли выступить вне зачета и получить соревновательный опыт.

В соревнованиях приняли участие более 60 юных спортсменов из Тюмени, Иркутска, Новосибирска, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и Каменск-Уральского.

Тюменцы показали отличные результаты. Среди девочек 2012 года и младше второе место у Виктории Дрейман, на третьем – Злата Козлова. Первое место завоевала юная спортсменка из Новосибирска. Среди мальчиков 2012 года и младше третье место у тюменца Семена Гарина. Первое и второе места забрали спортсмены из Свердловской области.

Еще одна награда за второе место среди юношей 2010-2011 г.р. у нашего земляка Владимира Янина.

Тюменские юные сноубордисты, завоевавшие призовые места, завершат соревновательный сезон на первенстве России, которое пройдет с 24 по 31 марта в Миассе.