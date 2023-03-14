Команда Тюменской области заняла первое место на окружных соревнованиях по панкратиону

Фото - Ассоциация панкратиона Тюменской области

В Тобольске состоялись чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине "панкратион". За медали соревновались 249 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Югры и Ямала, сообщает депспорта ТО.

Спортсмены участвовали в борьбе в личном зачете, командном, а также за индивидуальные призы. Призерами соревнований стали 90 представителей Тюменской области, в командном зачете у нашего региона первое место.

Призовые места в командном зачете чемпионата также заняли Ямал (второе) и Югра (третье). В первенстве в командном зачете Тюменская область также в лидерах, на втором месте – Челябинская область, на третьем – Ямал.

Также нескольких спортсменов выделили в отдельных номинациях:

За лучшую технику награждены Захар Галимов (Челябинская область) и Имам Ибрагимов (Тюменская область). За волю к победе отдельно выделили Даниила Малькова (Тюменская область) и Надыршаха Мубарекова (ЯНАО). За самый быстрый бой награду получили Ислам Юзбеков (Тюменская область) и Рамазан Багатыров (ЯНАО).

Лучшими судьями признаны Сергей Денисов (Тюменская область) и Александр Киор (Санкт-Петербург).

Тюменскую область представляли около 100 борцов, им удалось забрать 36 золотых, 27 серебряных и 27 бронзовых медалей. Достойный вклад в победу региона внесли и воспитанники тюменского тренера Натальи Соловьевой. Четверым из них в нелегкой борьбе удалось занять два первых, одно второе и одно третье место. По словам тренера, ребята показали хороший результат, особенно учитывая то, что они соревновались с сильнейшими спортсменами округа.

"Некоторые ребята показали результат лучше, чем на предыдущих стартах. Зубареву Никите удалось победить кандидата в мастера спорта. Я была приятно удивлена. А также порадовал Василенко Владимир - он начал заниматься только в сентябре 2022 года и уже смог взять бронзовую награду. Мы приложим все усилия, чтобы на всероссийских соревнованиях показать еще лучший результат", - рассказала Наталья Соловьева.

Победители и призеры окружных соревнований отправятся на всероссийский этап. С 5 по 9 апреля в Санкт-Петербурге они выступят на чемпионате России по панкратиону, а с 27 апреля по 1 мая в Уфе будут соревноваться борцы до 20 лет на первенстве страны.