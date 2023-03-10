Залы самбо откроют в 20 школах Тюменской области

В июле "Единая Россия" запустила партпроект "Zа Самбо", координатором в Тюменской области стал заместитель губернатора Алексей Райдер. Цель партпроекта – развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.
Согласно партропекту Тюменское региональное отделение ЕР подписало соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Всероссийской федерации самбо, которую возглавляет Николай Мыцик, благодаря чему к этому виду спорта смогут приобщиться около двух тысяч ребят.
"В 2023 году запланировано открытие залов самбо в 20 школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска и еще в 25 школах в муниципальных районах. В результате этим видом спорта дополнительно начнут заниматься еще около 2000 юных спортсменов", - сообщил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.
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