"Лыжня России" объединила более 10 тысяч жителей Тюменской области

41-я открытая Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" по массовости стала рекордной для Тюменской области – на трассы в городах и селах региона вышло 10,2 тысячи человек, сообщает депспорта ТО.

Самыми активными стали лыжники в облцентре: в Тюмени на старт вышли 7 117 человек, гонки проходили на трех площадках: на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья, в лесопарке имени Юрия Гагарина, на лыжной базе спортшколы № 2. Еще центральные забеги прошли в Тобольске, Ишиме и поселке Боровский.

Жители муниципальных районов в этот день тоже не остались в стороне. К примеру, в Омутинском на старт вышло более 100 лыжников, для которых тоже предусмотрели различные дистанции.

"В Тюменской области получился самый настоящий праздник лыж. Своих целей достигли все – спортсмены смогли проявить себя в специальных забегах, а обычные поклонники лыжных гонок приняли участие в массовых заездах. Для гостей на всех площадках были организованы различные активности, горячий чай и, конечно, подарки", - отмечают в депспорта ТО.