В "Битве на Туре" впервые пройдет этап Кубка России по лыжному фристайлу в дисциплине биг-эйр

Фото предоставлены пресс-службой Extreme Team.

В седьмой раз на тюменской набережной состоится фестиваль "Битва на Туре". 18 февраля соревновательную программу на набережной у моста Влюбленных откроет Кубок России по лыжному фристайлу (3 этап) в дисциплине биг-эйр, которая будет представлена на фестивале впервые.

24 февраля "Битву на Туре " продолжит Кубок России по сноуборду в дисциплине биг-эйр (3 этап). Завершат красочное и зрелищное мероприятие международные соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр среди мужчин и женщин и соревнования в дисциплине "накл-хак". Они состоятся 25 февраля.

На фестивале свои мастерством блеснут сильнейшие российские райдеры, члены сборных России, регионов, а также спортсмены из других стран по специальному приглашению судейской коллегии. Соревнования пройдут на возведенной конструкции с использованием перепадов высот тюменской набережной. Конструкция не имеет аналогов в мире – старт трассы начинается с центральной улицы города и завершается выкатом на лед реки.

Финалы соревнований запланированы на вечернее время и наверняка соберут массу болельщиков. А чтобы зрители не скучали между событиями, организаторы готовят для них различные образовательные и развлекательные активности.

"Битва на Туре" проходит в Тюмени, начиная с 2017 года. Фестиваль неоднократно становился лауреатом различных федеральных и региональных премий и рейтингов.

В 2023 году "Битва на Туре" реализуется федерацией сноуборда Тюменской области и Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации сноуборда России, федерации фристайла России, правительства Тюменской области, администрации города Тюмени, федеральной программы развития уличной культуры и экшн спорта "Уличная Классика", коммерческих партнеров и спонсоров.