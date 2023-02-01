Бесплатный мастер-класс по детскому сноуборду проведут в Тюмени

Фото -пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

В Центре спорта и отдыха "Воронинские горки" в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" пройдёт бесплатный мастер-класс по сноуборду для детей от 8 до 12 лет. Занятие пройдёт 4 февраля в 10:00 на учебном склоне около сноупарка и будет посвящено основам техники катания на сноуборде и азам фристайл дисциплин, сообщает депспорта ТО.

Проведут мастер класс для детей тренеры Центра Виталий Гузь и Алексей Козлов. Ребята смогут попробовать проехать по трассе слалома, заскочить на специально подготовленные фигуры. Родители и дети смогут задать любой вопрос тренерам. Для участников выступит юниорская сборная команды Тюменской области в акробатических дисциплинах, призер Всероссийских соревнований.

По итогам мастер-класса возможно зачисление в бюджетную группу по сноуборду. Для участие необходима экипировка: сноуборд, шлем, одежда по погоде, а также предварительная регистрация.

"Для кого-то сноуборд стал стилем жизни и спортивной карьерой, а для кого-то это просто здоровый образ жизни и активный отдых. Все варианты заслуживают уважения, и мы готовы помочь каждому" - отметил Алексей Козлов, заместитель директора по физкультурно-спортивной работе ГАУ ТО "ЦСО "Воронинские горки" и старший тренер сборной команды Тюменской области.