В Увате определят сильнейших юных биатлонистов Урала

Биатлонисты Тюменской области с 25 по 31 января в Уватском биатлонном центре имени Тихонова защищают честь своего региона сразу в нескольких стартах.

Первенство Уральского федерального округа по биатлону соберет сборные команды субъектов УФО, в которые войдут юноши и девушки 15-16, 17-18 лет. Это более 200 спортсменов из ХМАО-Югры, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей.

Соревновательные дни:

27 января – индивидуальная гонка:

11:00 – девушки 15-16 лет, дистанция 7,5 км

14:00 – девушки 17-18 лет, дистанция 10 км.

28 января – индивидуальная гонка:

11:00 — юноши 15-16 лет, дистанция 10 км.

13:30 — юноши 17-18 лет, дистанция 12,5 км

29 января – спринт

11:00 – девушки 15-16 лет, дистанция 4,5 км.

13:30 – девушки 17-18 лет, дистанция 6 км.

30 января – спринт

11:00 – юноши 15-16 лет, дистанция 4,5 км.

13:30 – юноши 17-18 лет, дистанция 6 км.

Одновременно с окружными первенствами Уват примет II этап IV зимней Спартакиады молодежи (юниорская) России по биатлону.

Программа соревнований:

27 января – гонка:

12,5 км – юноши 17-18 лет;

10 км – девушки 17-18 лет;

29 января – спринт:

7,5 км – юноши 17-18 лет;

6 км – девушки 17-18 лет;

"В прошлом году наш воспитанник Илья Вязьмин на 2 этапе спартакиады стал первым в спринте и вторым в гонке на 10 километров, а Анастасия Чурилова выиграла в первенстве в гонке на 6 километров. Были среди наших спортсменов также серебряные и бронзовые призеры на других дистанциях. В этот раз они тоже будут выкладываться на все 100 процентов, ведь на кону путевки на первенства страны и в финал спартакиады России", – прокомментировал замдиректора по спортивной работе ОСШОР Луизы Носковой Денис Бобин.