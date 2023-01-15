В Тюмени состоится открытый Кубок по плаванию в категории "Mастерс"

Турнир пройдет в спорткомплексе "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) 28-29 января. В нем ожидается участие более 100 спортсменов из Тюменской области, а также регионов Урала и Сибири.

В феврале 2020 года состоялся первый Открытый чемпионат Тюменской области в категории "Мастерс". "В турнирах "Мастерс" принимают участие ветераны и любители плавания, - сообщил один из организаторов Кубка Тюмени, руководитель клуба "Олимпия Мастерс" Алексей Соколов. - Как правило это люди старше 25 лет и завершившие профессиональную спортивную карьеру. Соревнования проводятся на дистанциях и по правилам, утвержденным Международной федерацией плавания. Победители среди мужчин и женщин выявляются в возрастных категориях. Мы ждём спортсменов со всей России. Свое желание поучаствовать в Кубке уже подтвердили спортсмены из Тюмени, Тобольска, Югры, Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской области, Новокузнецка и Томска".

Президент Федерации плавания России, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников сам выступает на подобных соревнованиях и состоит в одном из ветеранских клубов. Ежегодно проводится чемпионат и Кубок России в категории "Мастерс", а также чемпионаты и Кубки мира среди ветеранов и любителей плавания.

Открытие соревнований пройдет 28 января в 13.30, начало заплывов 29 января — в 9.30. Вход для болельщиков свободный, сообщает Вслух.ру.