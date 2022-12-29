Тюменские лыжники проведут предновогоднюю гонку

30 декабря "Жемчужина Сибири" примет Новогоднюю лыжную гонку на призы Тюменской областной думы. Первый забег стартует в 12:00.

На массовые старты выйдут около 200 спортсменов из Тюмени, Ялуторовска, Тюменского, Уватского и Нижнетавдинского районов, Челябинской области.

Соревнования пройдут среди девяти возрастных групп, в каждой из них будут определены победители и призеры. Себя показать смогут как взрослые состоявшиеся спортсмены, так и дети от 11 лет, у которых еще все впереди.

- Многие серьезные спортсмены уже разъехались по домам, чтобы отпраздновать Новый год в кругу семьи, но несмотря на это, мы ожидаем большое количество спортсменов. В этом году впервые гонка проходит при поддержке Тюменской областной думы, поэтому мы решили добавить больше возрастных групп и тем самым привлечь к участию юных лыжников, - рассказал Алексей Курятников, главный судья соревнований.

Лыжников ожидает забег свободным стилем на 3 или 5 километров в зависимости от возраста.