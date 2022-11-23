Российские и тюменские фигуристки соревнуются на льду "Прибоя"

В Тюмени стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан". На катке "Прибоя" (пр. Борцов Октября, 2А) встретятся 116 спортсменов из 17 субъектов страны.

Участники соревнуются в пяти разрядах: 1, 2, 3 спортивные разряды, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.

В первый день соревнований фигуристы выступят с короткой программой, а на второй – с произвольной. По сумме баллов за обе программы будут определены победители и призеры в каждом разряде.

Участники турнира смогут не только проявить себя, но и выполнить разрядные нормативы.

Итоги будут подведены на второй день соревнований после выступления каждой категории спортсменов.

Наблюдать за выступлениями фигуристов можно онлайн в группе областной спортивной школы олимпийского резерва в социальных сетях.

На следующий день после "Тюменского меридиана" начнется первенство Тюменской области по фигурному катанию на коньках, в котором примут участие спортсмены из Салехарда, Тюмени, Тобольска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Свои программы покажут 90 фигуристов.

Состязания пройдут между спортсменами 1, 2, 3 разрядов и кандидатами в мастера спорта. В течение двух соревновательных дней им предстоит продемонстрировать короткие и произвольные программы.

Сильнейшие фигуристы получат возможность принять участие во II этапе отборочных соревнований IV Зимней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2023 года.

