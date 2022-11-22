Пять тюменских дзюдоистов стали призерами международных соревнований

В Челябинске завершился пятый по счету турнир по дзюдо среди мужчин и женщин "Russian Judo Tour", посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Григория Веричева. В этом году турнир получил статус международного.

В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из 31 субъекта России, а также Беларуси, Израиля, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Индии.

Делегация Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" вернулась домой с пятью наградами: "серебро" взяли Алина Сергеева (до 48 кг) и Любовь Тимофейчева (до 57 кг) и три бронзовые награды получили Шамиль Умаев (до 73 кг), Любовь Орлова (до 78 кг) и Валерия Таратунина (св. 78 кг).

Это был серьезный турнир, который объединил сильных спортсменов. Благодаря подобным соревнованиям мы знаем над чем работать, на что сделать упор на тренировках. Впереди нас ждут не менее серьезные состязания, к которым мы активно готовимся. Уже с 9 по 11 декабря планируем выступить на Кубке России в Калининграде, - рассказал старший тренер сборных команд Тюменской области по дзюдо среди мужчин и юниоров до 23 лет Вуколов Андрей.