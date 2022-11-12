Тюменская спортшкола "Тура" принимает участие в федеральном проекте

"Тура" выбрана победителем конкурса проекта ФизкультРАСС "Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем!" от Тюменской области. В дальнейшем в проект будут отобраны лишь 43 субъекта.

Материалы потенциальных участников оцениваются сотрудниками Российской ассоциации спортивных сооружений, в большей степени куратором проекта и генеральным директором (непосредственно ответственными за проект) Еленой Суздалевой.

Заявка "Туры" оценивалась согласно критериям положения. Эксперты РАСС отметил, что у школы отличный целевой показатель (130 человек), достойный план реализации проекта, где указаны 4 дисциплины.

Благодаря участию в проекте, юные спортсмены получат новое спортивное оборудование и инвентарь для занятий: волейбольные и футбольные мячи, утяжелители, мячи гимнастические, эспандеры, палки для скандинавской ходьбы, скакалки и т.д, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.