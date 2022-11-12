Пять выездных матчей предстоит тюменскому ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" готовится к выездной серии в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Впереди пять поединков, в том числе с лидером турнирной таблицы - "Югрой".

Первый матч состоится 13 ноября в Туле с местным "АКМ", затем 15 ноября — с "Ладой" в Тольятти. На лед Казани "Рубин" выйдет 17 ноября, где скрестит клюшки с "Барсом". В Москве 19 ноября будет ждать "Звезда".

24 ноября, состоится дерби в Ханты-Мансийске с "Югрой". Этот клуб значительное время удерживает лидерство в ВХЛ, в сезоне 2020/21 он завоевал титул чемпиона.

"Рубин" после домашней серии поднялся на второе место. Тюменский клуб в нынешнем сезоне провел 21 матч, набрав 32 очка. Из 14 побед десять получены в основное время, три в овертайме и одна — по буллитам. Из семи проигрышей в основное время было три, уточнил Вслух.ру.