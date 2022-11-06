МФК "Тюмень" проведет четвертый тур Суперлиги на выезде

МФК "Тюмень" готовится к четвертому туру PARI-Суперлиги по мини-футболу.

12 и 13 ноября нашим игрокам предстоит сыграть в Норильске с местным клубом - "Норильский никель", сообщает Вслух.ру.

"Тюмень" попытается наверстать упущенные очки. На данный момент команда провела три тура — с "Синарой" из Екатеринбурга, "Газпромом-Югрой" из Югорска, "КПРФ" из Москвы. Из шести матчей было четыре проигрыша, две победы упущено - эти игры закончились вничью. Команда демонстрирует качественный мини-футбол, однако пока получила ноль баллов. Разумеется, игроки будут стремиться исправить ситуацию.

"Очень хочется добыть первую победу в сезоне, но пока нам что-то мешает, какое-то невезение", - признался игрок Георгий Сорокин.

"Уже хочется побед", - говорит вратарь Денис Субботин, который не только защищал наши ворота, но и умело подключался к атакам. Забитые голы прошли при его участии.