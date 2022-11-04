Последний матч 2022 года ФК "Тюмень" пройдет в Оренбурге

ФК "Тюмень" успешно завершает первую часть сезона перед перерывом на зиму, сообщает Вслух.ру.

12 ноября "Тюмень" сыграет с "Оренбургом-2" в Оренбурге. Первая встреча в сезоне на стадионе "Геолог" закончилась со счетом 1:0.

"Оренбург-2" сейчас на 6-м месте в турнирной таблице. Лидерство в четвертой группе второго дивизиона стабильно удерживает "Тюмень".

По итогам 16 игр наша команда набрала 35 очков и с форой обгоняет соперников. Было 10 побед, 5 ничьих и единственный проигрыш – "Торпедо" из Миасса. Причем наши футболисты проиграли этому сопернику на домашнем поле со счетом 1:2. Зато "всухую" выиграли на выезде – 4:0.