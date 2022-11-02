Всероссийский семинар судей по лыжным гонкам впервые проходит в Тюмени

Федерация лыжных гонок России, Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона совместно с департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области проводят Всероссийский семинар спортивных судей по лыжным гонкам.

Событие проходит ежегодно в разных регионах страны.

На территории нашего региона семинар пройдет впервые с 1 по 4 ноября 2022 года в Институте физической культуры Тюменского государственного университета (г. Тюмень, ул. Пржевальского, 37) и в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (Тюменский район, 45-й км автомобильной дороги "Богандинский – Червишево - Чаплык", строение 22).

По предварительным данным, на семинар зарегистрировано 135 человек из 27 субъектов страны, в их числе 35 специалистов из нашего региона.

- Принимая семинар на нашей территории, мы понимаем, что тем самым дополнительно привлекаем внимание к развитию лыжного спорта. Даем возможность в первую очередь нашим специалистам повысить уровень профессиональной подготовленности, чтобы достойно проводить международные, всероссийские и региональные спортивные мероприятия. Хочется выразить признательность федерации лыжных гонок России и лично Елене Валерьевне за предоставленную возможность, - подчеркнул значимость события директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Официальное открытие семинара состоится 2 ноября в 9:00 часов в Институте физической культуры.

В рамках семинара будут обсуждаться вопросы организации и проведения таких мероприятий, как финал Кубка России, который пройдет в Тюмени, финал Зимней спартакиады учащихся и чемпионат России по лыжным гонкам (Республика Коми), "Олимпийцы России" (Кировская область), чемпионат России по лыжероллерам (Воронежская область), а также изменения в содержании правил соревнований по лыжным гонкам.