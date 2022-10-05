700 дзюдоистов будут бороться за победу на тюменском татами

Тюменская область примет Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет "Памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга". Cоревнвания откроются 8 октября в 16:30 в центре "Тюмень-дзюдо".

Участие в турнире примет около 700 дзюдоистов из 12 субъектов РФ, в том числе 200 из Тюмени, Тобольска, Ишимского и Тюменского районов.

В рамках турнира также пройдет торжественная церемония возложения венков к мемориалу памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей (ул. Водопроводная, 38), в которой примут участие почетные гости и спортсмены. Она состоится 8 октября в 10 часов.

Болельщиков ждут зрелищные и бескомпромиссные схватки в весовых категориях от 46 до свыше 90 килограммов. Конкуренция будет достойной, ведь турнир входит в Единый календарный план Министерства спорта России.