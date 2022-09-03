Тюменский ХК "Рубин" 3 сентября начинает новый сезон в Высшей хоккейной лиге

В прошлом сезоне клуб второй раз за свою историю завоевал титул чемпиона ВХЛ.

"Каждый сезон — это новый вызов. Тем более, что наша команда основательно поменяла состав", - говорит главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.

"Вслух.ру" уже сообщал, что с прошлого сезона остались в команде капитан Александр Осипов, Егор Назаров, Алексей Щетилин, Дмитрий Лютов, Денис Давыдов, Никита Мокин, Александр Федотов, Илья Колганов, Никита Брютов, Николай Владимиров, Егор Егоров, Роман Чемерикин.

В субботу, 3 сентября, пройдет матч-открытие нового сезона "PARI ВХЛ - Кубка Шелкового пути". По традиции в первом поединке встречаются обладатель Кубка Петрова и обладатель Кубка Шелкового пути. Матч между "Рубином" и "Югрой" начнется в 17 часов.

5 сентября "Рубин" примет "Ростов", а 7 сентября – "Буран" из Воронежа. Эти поединки начнутся в 19:00.

Билеты есть в продаже. Школьники и пенсионеры (при предъявлении документа) получают 50%-ю скидку. Дети до 7 лет, инвалиды и ветераны военных действий смогут посетить хоккейный матч бесплатно, сообщили в пресс-службе клуба.