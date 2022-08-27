ФК "Тюмень" проведет два домашних матча в августе

До конца августа ФК "Тюмень" проведет два домашних матча. В субботу, 27 августа, клуб примет "Оренбург-2", 31 августа на стадионе "Геолог" сыграет с "Ностой" из Новотроицка.

Билеты есть продаже в городских кассах и на сайте кассы.ру. Стоимость от 200 до 400 рублей. Сообщает Вслух.ру.

Начало сезона для клуба можно назвать удачным. "Тюмень" лидирует в турнирной таблице с 11 очками. Из пяти сыгранных матчей было три победы и две ничьих. На одно очко отстают "Иртыш" из Омска и "Челябинск", они на 2-м и 3-м местах соответственно.

"Оренбург-2", с которым предстоит сыграть, сейчас на 10-й строке, "Носта" - на 8-й.