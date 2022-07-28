Тюменский центр уличного баскетбола примет первые российские соревнования

Впервые Тюменская область примет первенство России по баскетболу 3x3 среди команд юниоров и юниорок до 24 лет.

Соревнования (первый предварительный этап сезона 2021 – 2022 гг.) пройдут на новой площадке Центра уличного баскетбола (ул. В. Гнаровской, д. 1) 29 и 30 июля. Торжественное открытие состоится 29 июля в 10 утра.

Уже известно, что в турнире 3х3 U23 примут участие 8 мужских и 5 женских команд из Москвы, Нижнего Новгорода, Орла, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Тюмени.

В составе женской команды Тюменской области выступят представители ТИУ - Катарина Рыль, Арина Долгих, Инна Брижак, а также представительница ТюмГУ Владилена Гопп.

В мужском турнире наш регион представят спортсмены ОСШОР - Данила Пауков, Михаил Алексеев, Богдан Бернацкий, Илья Карпенко, Кирилл Аношин.

Победители будут определяться по итогам каждого дня. Старт турниров в 10 часов.

Второй отборочный этап состоится 12 и 13 августа в Тюмени.

По итогам двух предварительных этапов будут определены участники финальных игр, которые пройдут 2 и 3 сентября в Калининграде.