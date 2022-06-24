Чемпионат по собаководству пройдет в Тюмени в выходные дни

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Чемпионат Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству 25 и 26 июня пройдет в центре "Аванпост". На суд жюри своих питомцев представят 30 тюменцев, вне конкурса выступят гости из Челябинска и Екатеринбурга.

В первый соревновательный день участников ждет двоеборье, включающее в себя общий курс дрессировки и выступление в дисциплине защитно-караульная служба. Во второй день - служебное троеборье, послушание (для начинающих участников), собака-компаньон, защитная служба.

Президент федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов: