Чемпионат по собаководству пройдет в Тюмени в выходные дни

Чемпионат Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству 25 и 26 июня пройдет в центре "Аванпост". На суд жюри своих питомцев представят 30 тюменцев, вне конкурса выступят гости из Челябинска и Екатеринбурга.
В первый соревновательный день участников ждет двоеборье, включающее в себя общий курс дрессировки и выступление в дисциплине защитно-караульная служба. Во второй день - служебное троеборье, послушание (для начинающих участников), собака-компаньон, защитная служба.
Президент федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов:
Это традиционные соревнования, в которых принимают участие самые разнообразные породы собак: от ротвейлеров до бельгийских и немецких овчарок. Для новичков у нас есть внеконкурсная программа с дисциплиной собака-компаньон. Есть и постоянные участники. На этих соревнованиях мы проверим, насколько за год вырос уровень их подготовки. Участники, продемонстрировавшие высокие результаты, смогут в следующем сезоне отправиться на чемпионат России.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru