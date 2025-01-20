Сотрудники полиции Тобольска привлекли к ответственности юных дрифтеров

09:54 20 января 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

 Сотрудники Госавтоинспекции в Тобольске привлекли к административной ответственности двух 18-летних подростков, дрифтовавших на "семерках" на улице Октябрьской.

Видео опасного вождения размещено в соцсетях.

Как сообщили в областной ГАИ, у начинающих водителей на двоих было уже 22 нарушения ПДД, в том числе 19 фактов незаконной тонировки. После этой поездки  стало 25 нарушений. С водителями-нарушителями проведена разъяснительная беседа.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2025