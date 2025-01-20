Сотрудники полиции Тобольска привлекли к ответственности юных дрифтеров

Сотрудники Госавтоинспекции в Тобольске привлекли к административной ответственности двух 18-летних подростков, дрифтовавших на "семерках" на улице Октябрьской.
Видео опасного вождения размещено в соцсетях.
Как сообщили в областной ГАИ, у начинающих водителей на двоих было уже 22 нарушения ПДД, в том числе 19 фактов незаконной тонировки. После этой поездки стало 25 нарушений. С водителями-нарушителями проведена разъяснительная беседа.
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