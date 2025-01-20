Светлана Иванова на конференции ВАРМСУ поделилась опытом работы Тюменской гордумы

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова на конференции руководителей представительных органов муниципальных образований в Москве рассказала о принципах работы и взаимодействия представительных органов местного самоуправления с населением и исполнительными органами власти.

Мероприятие в рамках проекта "Муниципальный диалог" провела 16 января Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Событие объединило председателей дум со всей страны. В числе спикеров выступили представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Госдумы. На пленарном заседании и круглом столе обсуждались перспективы взаимодействия, направления развития и принципы работы представительных органов местного самоуправления, а также новые горизонты в формировании профессионального сообщества". Также прошел мастер-класс "Эффективная коммуникация в цифровой среде и доверие жителей к представительным органам".

Светлана Иванова в своем выступлении подчеркнула актуальность формирования единой базы нормативно-правовых актов субъектов и общего мнения по отдельным вопросам местного самоуправления.

"Нам необходимо детально изучать деятельность представительных органов власти муниципалитетов для создания и пополнения общего фонда лучших практик. Кроме того, следует сформировать единую, общедоступную электронную платформу, на которой будет размещена база нормативных правовых актов муниципальных образований. Отдельно отмечу важность регулярного проведения конференций ВАРМСУ для представительных органов власти, чтобы системно и поступательно развивать важные для наших территорий вопросы, направления деятельности и принципы работы", — поделилась мнением Светлана Иванова.

В своем телеграм-канале председатель Тюменской гордумы отметила, что по итогам мероприятия будет сформулирована резолюция, она станет основой для дальнейшего взаимодействия представительных органов муниципальных образований на системной основе.