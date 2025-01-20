Врач рассказала о важности подсчета калорий

Эльвира Губина, врач-методист ГБУЗ ТО "Роддом№2", поделилась основными преимуществами подсчета калорий и как это влияет на состояние здоровья.

Один из плюсов подсчета калорий — возможность контролировать вес. Понимая, сколько калорий мы потребляем и тратим, мы можем более эффективно управлять своим весом - рассказывает Эльвира Губина. Это особенно важно для тех, кто стремится снизить лишние килограммы или, наоборот, набрать массу мышц.

Подсчет калорий также помогает людям стать более осознанными в своем питании. Учитывая калорийность различных продуктов, мы начинаем лучше понимать, что именно мы едим и как это влияет на наше здоровье. Ведь еще Гиппократ сказал: "Мы — то, что мы едим". Это может помочь нам сделать более здоровый выбор, заменяя высококалорийные и малопитательные продукты на более сбалансированные варианты.

Мы можем контролировать баланс макроэлементов (белков, жиров и углеводов) в нашем рационе с помощью подсчета калорий. Это важно для поддержания нормального функционирования организма. Например, спортсмены часто используют подсчет калорий для оптимизации своего рациона в соответствии с тренировочными целями.

Существует несколько способов подсчета калорий. Вот некоторые из них:

Использование мобильных приложений. Можно установить на телефон приложения, которые помогут отслеживать питание и подсчитывать калории. Обычно такие приложения имеют базы данных продуктов.

Ведение дневника питания. Это традиционный способ, который заключается в записи всего, что мы едим и пьем в течение дня. Можно использовать бумажный блокнот или текстовый документ на компьютере. Главное не забывать записывать порции и проверять калорийность продуктов.

Калькуляторы калорий. В интернете доступно множество онлайн-калькуляторов, которые помогут определить суточную норму калорий, а также рассчитать калорийность конкретных блюд, - сообщает Мегатюмень.